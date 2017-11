ویرات کوہلی کے تعریف کرنے پر محمد عرفان بھی میدان میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ ویرات کوہلی کو شکریہ ادا کرنا پڑ گیا، دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویرات کوہلی نے اپنے انٹرویو کے دوران پاکستان کے سپیڈ سٹار شعیب اختر کو ’جان لیوا‘ باﺅلر قرار دیا تو محمد عرفان کو بھی مشکل باﺅلر قرار دیا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان کے بیٹنگ کوچ نے ایک فٹ کے سٹول پر کھڑے ہو کر انہیں عرفان کیخلاف کھیلنے کی پریکٹس کروائی تھی۔

اس انٹرویو کو پاکستانیوں کی جانب سے بہت زیادہ سراہا گیا اور شعیب اختر نے اس پر جواب بھی دیا جس کے بعد اب محمد عرفان بھی میدان میں آ گئے ہیں اور ایسی بات کہہ دی کہ ویرات کوہلی کو بے اختیار ان کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔

محمد عرفان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ویرات کوہلی کیسا شریف آدمی ہے! بڑے دل والا بڑا کھلاڑی۔ میرے دوست تمہارے لئے دعائیں۔ امید ہے کہ ہم میدان میں ایک دوسرے کیساتھ زیادہ کرکٹ کھیلیں گے۔“

What a gentleman @imVkohli is! Great player with a great heart. Prayers for you my friend. Hope that we play more often in grounds. #Respect https://t.co/ovKWuEM4TL