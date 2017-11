پاکستان اور نیوزی لینڈویمن کرکٹ ٹی ٹوئنٹی سیریز ،پہلے میچ میں مہمان ٹیم 15رنز سے فاتح

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 15رنز سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 1-0کی برتری حاصل کر لی۔

46 from @kmarty01 led the way for the @WHITE_FERNS as they claimed victory in the 1st #PAKvNZ T20I in Sharjah by 15 runs.https://t.co/JW7SK3JREV pic.twitter.com/EEluTv3gaz