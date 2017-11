پاکستان سپر لیگ کا تیسرا ایڈیشن،ڈیرن سیمی کا پشتو میں پہلا پیغام

کیربین(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ نہ صرف پاکستانیوں کے لئے ایک اہم ایونٹ بن چکا ہے بلکہ اس میں شامل کھلاڑی بھی پاکستانیوں کی محبت اور میزبانی کے دلدادا ہیں ،اسی سلسلے میں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں فاتح پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کا سوشل میڈیا پشتوزبان میں ایک بیان جا ری ہوا۔

Pakhairoona Zalmi's. Sanga ai Taso. Umeed laram che taso ba tol rogh Jor ai. Sanga chal de psl 3 bara ke mu sa khyal de.(Tell me what u think of spl draft)