جیمزاینڈرسن نے ٹیسٹ میچ میں 500وکٹوں کا ہندسہ حاصل کرلیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ کے فاسٹ باﺅلر جیمزاینڈرسن نے ٹیسٹ میچوں میں 500وکٹوں کا ہندسہ عبور کر لیا ،انہوں نے یہ کامیابی ویسٹ انڈیز کے ساتھ جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کریگ برتھ وائیٹ کی وکٹ سے حاصل کی۔

انگلش فاسٹ باﺅلر جیمز اینڈرسن کا اس کامیابی کے بعد کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ چالیس سال کی عمر تک وہ اتنے قابل باﺅلر رہے گے جتنے آج ہیں۔جیمزاینڈرسن مجوعی طورپر چھٹے باﺅلر ہیں جہنوں نے یہ کامیابی حاصل کی ،ان کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے کورٹنی والش،آسٹریلیا کے گلین میگراتھ،سری لنکا کے متھیا مرلی دھرن،بھارت کے انیل کمبلے اور آسٹریلیا کے شین وارن شامل ہیں۔

جیمزاینڈرسن،ویسٹ انڈیز کے کورٹنی والش اور آسٹریلیاکے گلین میگراتھ کے ساتھ دنیا کے تیسرے باﺅلر بن گئے ہیں جہنوں نے یہ ہندسہ 400ویں ٹیسٹ میچ میں حاصل کر لیا۔

اینڈرسن پر امید ہیں کہ وہ کورٹنی واش کا 519وکٹوں کا ریکارڈایشز سیریز میں حاصل کر لیں گے ،جبکہ ان کا اگلا ٹارگٹ گلین میگراتھ کا ہو گا جہنوں نے 563وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں

