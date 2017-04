ناصر جمشید جیسے چہرے والے شخص کو روز اپنے گھر دیکھتی ہوں:سپاٹ فکسنگ کے کردار کرکٹر کی اہلیہ بھی میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث کرکٹر ناصر جمشید کی اہلیہ بھی میدان میں آگئیں ہیں اور کہا ہے کہ ناصر جمشید جیسے چہرے والے شخص کو روز اپنے گھر دیکھتی ہوں۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر سمرا افضل نے کہا کہ ناصر جمشید کا گھر تبدیل ہوا ہے اور نہ ہی فون نمبر،ناصر جمشید جیسے چہرے والے کو روز اپنے گھر دیکھتی ہوں اور مجھے حیرت ہے کہ وہ ناصر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟۔

یاد رہے کہ ناصر جمشید کی اہلیہ سابق چیئرمین پی سی بی توقیر ضیاء کے بیان کے بعد سامنے آئی ہیں۔توقیر ضیاء نے کہا تھا کہ سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں اصل مجرم ناصر جمشید ہے اور لیکن وہ پی سی بی کی پکڑ میں نہیں آرہا،ماہرین تحقیقات کرنا چاہتے ہیں مگر ناصر فون اور گھر تبدیل کرتا رہتا ہے۔پی سی بی ناصر جمشید کو پہلے ہی معطل کرچکا ہے۔

So the person I see at home every day who looks like my husband ... I wonder who that is ???? https://t.co/uijetQGKfv