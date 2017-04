”یونس خان کا یہ نام ہونا چاہئے کیونکہ۔۔۔“ مرد بحران کے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر ساتھی کرکٹرز کا خراج تحسین، شعیب اختر نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مرد بحران، یونس خان نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو ہر طرف سے ملک کی خدمت کرنے پر ان کا شکریہ ادا ہونے لگا اور مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جانے لگا۔

اس موقع پر ان کے ساتھی کرکٹرز بھی میدان میں آ گئے اور اپنے اپنے الفاظ کے ذریعے انہیں خراج تحسین پیش کی۔ کسی نے انہیں ’گرو‘ کہا تو کسی نے بہترین دوست اور شعیب اختر نے تو انہیں ”یونیک خان“ کا نام دینے کا مطالبہ کر دیا۔

سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پرجاری ایک پیغام میں کہا کہ یونس خان کی پاکستان کرکٹ کیلئے ایمانداری اور بے لوث خدمات کے عوض ان کو 'یونیک خان' کا نام دیا جانا چاہیے۔

To me Younis Khan should be renamed 'Unique' Khan for his selflessness & honesty towards Pakistan cricket. Take a bow brother, u r a champ. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 8, 2017

بوم بوم آل راﺅنڈر شاہد آفریدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یونس خان ”عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ ایسے فخر کے ساتھ ملک کی نمائندگی کرنے پر یونس خان کا شکریہ۔“

One of our greatest! #ThankyouYounisKhan for serving country with such pride. I'll always remember some great moments together esp WT20 2009 — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 8, 2017

ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق نے کہا کہ ”یونس بھائی اور مصباح الحق کے ساتھ کھیل کر ہمیشہ مزہ آیا، دونوں بہترین رول ماڈلز اور پاکستان کے سفیر ہیں۔“

Thoroughly enjoyed playing with Younis Bhai and @captainmisbahpk both are great role models and ambassadors for Pakistan! #Cricket #Pakistan — Asad Shafiq (@asadshafiq1986) April 8, 2017

سعید اجمل نے کہا کہ ”یونس خان نے پاکستان کیلئے جو کچھ بھی حاصل کیا اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔“

Hearty congratulations to Younis Khan for what he has achieved for Pakistan. Wish him good luck for the future,have a great retirement. pic.twitter.com/5gbul2bNNb — Saeed Ajmal (@REALsaeedajmal) April 8, 2017

ٹیسٹ کرکٹر جنید خان نے کہا کہ”زبردست کھلاڑی، یونس بھائی آپ بھائی ہیں، ایک چیمپئن، رہنماءاور سب کیلئے متاثرکن۔ میرے گورو میں آپ کو اور آپ کے خاندان کیلئے ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور اور پرامن زندگی کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کرے۔“

A wonderful player and human bids farewell to cricket

you are like a brother Younas bhai. A champion, A guider and an inspiration to all (1) — Junaid khan 83 (@JunaidkhanREAL) April 8, 2017

اظہر علی نے کہا کہ ”یونس خان! ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں اور بڑے بھائی بھی، ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز بہت ہی جذباتی ہو گی۔“

We were lucky to have u as our senior player and as our elder brother #ThankYouYounisKhan — Azhar Ali (@AzharAli_) April 8, 2017

سہیل تنویر نے کہا کہ ”شکریہ یونس بھائی، آپ نے دنیا کو سکھایا کہ سخت محنت کیساتھ کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، آخری دورے اور مستقبل کیلئے نیک خواہشات۔“