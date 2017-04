”یونس خان کو گھر مت جانے دو بلکہ۔۔۔“ مرد بحران کی ریٹائرمنٹ کے بعد شعیب اختر کے مطالبے نے قوم کو بھی خوش کر دیا، کیا کہا؟ جان کر آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے کرکٹ کے سپیڈ سٹار شعیب اختر نے یونس خان کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) میں عہدہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کے خزانے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

تفصیلات کے مطابق یونس خان نے گزشتہ روز ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو کرکٹرز کی جانب سے خراج تحسین پیش ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس موقع پر شعیب اختر بھی میدان میں آئے جنہوں نے ناصرف خراج تحسین پیش کیا بلکہ پی سی بی سے انہیں عہدہ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ ”یونس خان کی ریٹائرمنٹ کو خاتمے کے طور پر نہیں بلکہ ایک آغاز کی طرح دیکھنا چاہئے۔ انہیں پی سی بی میں کام کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کے تجربے کے خزانے سے مستفید ہوا جائے۔“

