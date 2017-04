وسیم اکرم نے آج صبح اسلام آباد میں پہاڑ سر کرنے کی تصویر جاری کردی ،سوشل میڈ یا پر تہلک مچ گیا ،لوگوں نے 50سالہ کرکٹر کو خوب داد دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے سابق سٹار آل راﺅنڈر وسیم اکرم نے آج صبح اسلام آباد کے پہاڑوںپر ہائیکنگ کی تصویر جاری کی تو سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا ،لوگوں نے لیجنڈ کرکٹر کو خوب داد دی جبکہ کئی لوگ 50سالہ کرکٹر کی فٹنس دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وسیم اکرم نے آج صبح اسلام آباد کے پہاڑوں پر ہائیکنگ کی تصویر شیئر کی ۔تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ ایڈونچر ز سے بھر پور ہے ۔وسیم اکرم نے بتا یا کہ آج صبح اسلام آباد میں واقع پہاڑ پر ہائیکنگ کی ،انہوں نے ایڈونچر سے بھر پور پاکستان کا شکر یہ بھی ادا کیا ۔وسیم اکرم کی جانب سے جاری کی گئی پوسٹ پر لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور لیجنڈ کرکٹر کو خوب داد دی ۔اس موقع پر معروف صحافی مرزا اقبال بیگ سے بھی چپ نہ رہا گیا ،ان کا کہنا تھاکہ وسیم بھائی آپ کو ایسے دیکھ کر بہت اچھا لگا ،یہ ہی کام آپ کی فٹنس کا راز ہے ۔

#IlovePakistan because it's full of adventure. Todays morning hike up a mountain in Islamabad #ThanksPakistan #WhatsYourPakAdventure? pic.twitter.com/8ymUdwg0kB