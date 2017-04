سابق فاسٹ باﺅلر اور کوچ وقار یونس کی نانی انتقال کر گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بورے والا ایکسپریس وقار یونس کی نانی قضائے الٰہی سے انتقال کر گئی ہیں ۔ وقار یونس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں بتایا کہ ان کی نانی جان 8 اپریل کی صبح انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی علاقے میں تدفین کر دی گئی ہے۔

وقار یونس نے اپنے پیغام میں کہا کہ ”برائے مہربانی میری نانی جان کیلئے دعائے مغفرت کریں جو آج صبح انتقال کر گئی ہیں۔ میرے لئے دکھ سے بھرپور دن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔۔۔۔ آمین۔“

Please pray for my Nanni Jaan (Grand Mother) who passed away this morning. Very sad day for me. May ALLAH bless her soul. Ameen.