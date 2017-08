نجم سیٹھی بلامقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین منتخب ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چیئرمین نجم سیٹھی بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے) میں بورڈ آف گورنرز کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں پی سی بی کے نئے چیئرمین کا انتخاب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نجم سیٹھی بلا مقابلہ نئے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں جنہوں نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت بھی سنبھال لی ہے۔

واضح رہے کہ شہریار خان مدت پوری ہونے پر چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس شروع ہوتے ہی یہ اعلان کیا گیا کہ بورڈ کا کوئی بھی ممبر چیئرمین کے عہدے کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتا ہے تاہم کوئی بھی نجم سیٹھی کے مقابلے میں نہیں آیا۔

Special meeting of PCB Board of Governors at NCA Lahore. The one point agenda of the meeting is the Election of Chairman PCB. pic.twitter.com/UG20oMHNqx