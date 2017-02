قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ثناءمیر 100 وکٹیں حاصل کرنیوالی پہلی پاکستانی کرکٹر بن گئیں

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان ثناءمیر ون ڈے کرکٹ میں 100 وکٹیں حاصل کرنےوالی پہلی پاکستانی اور مجموعی طور پر 15 ویں کرکٹر بن گئیں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان ویمنز ون ڈے ٹیم کی کپتان ثناءمیر نے 100 وکٹوں کا سنگ میل گزشتہ روز بنگلہ دیش کیخلاف کھیلے گئے ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کے دوران حاصل کیا۔انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی )نے اپنے ٹوئٹر پیج پر ثناءمیر کو یہ اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دی ۔

First to 100! Congratulations to Sana Mir on becoming the first Pakistan woman to reach 100 ODI wickets, and just the 15th overal #WWC17 pic.twitter.com/S59kBUlm2p