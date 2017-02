شاہدآفریدی کے کشمیریوں کے حق میں ٹوئیٹس، بھارتی تلملا اٹھے

لاہور (خصوصی رپورٹ حافظ عمر سعید) پاکستان کے جارح مزاج آل راﺅنڈر شاہد آفریدی اپنے جذبات کو احتیاط کے پردوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں چھپاتے، یہی وجہ ہے کہ یوم کشمیر پر وہ بھی کشمیروں پر بھارتی فوج کی جانب سے جاری مظالم پر خاموش نہیں رہ پائے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ”کشمیر کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم معصوم جانوں کو بچانے کے لئے اس مسئلے کو حل کریں۔“ ایک اور ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے کہا کہ ”کشمیر دنیا میں ایک جنت ہے اور ہم اسے معصوموں کے خون سے آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

Kashmir has been suffering from brutality since past many decades.its high timethis issue shd be resolved which has taken infinite lives.1/2