ویمنز ٹی 20 کپتان بسماءمعروف ون ڈے کرکٹ میں 2 ہزار رنز بنانیوالی پہلی کرکٹر بن گئیں

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ویمن کرکٹر اور ٹی ٹوئنٹی کپتان بسماءمعروف نے ون ڈے کرکٹ میں 2 ہزار رنز بناکر پہلی پاکستانی کرکٹر بننے کا اعزاز حاصل کرلیا ہے۔تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹر بسماءمعروف نے دوہزار رنز کا سنگ میل گذشتہ روز بنگلہ دیش کیخلاف ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر کے میچ میں حاصل کیا۔

آئی سی سی نے اپنے ٹوئٹر پیچ پر پاکستانی کرکٹر کو یہ سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی۔پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ٹوئٹر کے ذریعے بسماءکو مبارکباد دی گئی۔ٹی 20 کپتان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ٹی20 کی کپتانی کا موقع دیا گیا ہے اور نئے آنے والے چیلنجز کیلئے پوری طرح تیار ہوں۔

Congratulations to @maroof_bismah who today at the #WWC17 qualifier became the first Pakistan woman to reach 2,000 ODI runs! pic.twitter.com/JViJzoW8V9

Congratulations @maroof_bismah on becoming first Pakistani woman to score 2000 ODI runs https://t.co/5BF51UUQrK

Thank you everyone for all the warm wishes.It's a privilege to be given the opportunity to lead T20 side.Looking forward for new challenges!