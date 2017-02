ون ڈے کی کپتانی کے بعد اظہر علی نے ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی سے بھی دستبرداری کا اعلان کردیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ون ڈے ٹیم کی کپتانی کے بعد اظہرعلی نے ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی سے بھی دستبردا ر ہونے کا اعلان کردیا اور کہا کہ ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی بھی چھوڑ رہا ہوں۔

تفصیلات کے مطابق اپنی کارکردگی اور ٹیم مینجمنٹ دلبرداشتہ ہوکر ون ڈے ٹیم کے کپتان اظہرعلی نے اب ٹیسٹ کی نائب کپتانی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کردیا ہے۔اظہر علی پر دورہ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کی شرمناک شکست کے بعد استعفے کا دباﺅ تھا جس کی وجہ سے اظہر علی نے نہ صر ف ون ڈے ٹیم کی کپتانی چھوڑدی بلکہ اب پی سی بی کو قومی ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی کیلئے بھی کوئی موزوں امیدوار ڈھونڈنا پڑے گا ۔

اظہرعلی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ’’میں کپتانی کے سفر کے دوران سپورٹ کرنے پر کوچز ،مینجرزاور ساتھی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں‘‘۔ اظہر نے نئے کپتان سرفراز احمد کو قیادت ملنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

Congratulations and best wishes @SarfarazA_54 for for becoming new ODI captain and thanks for ur support in all the difficult times.