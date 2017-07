باکسر عامر خان کی ناقابل یقین ویڈیو منظر عام پر آگئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو رنگ میں مخالف کھلاڑیوں کو پچھاڑتے تو ہم سب نے بہت بار دیکھ رکھا ہے مگر اب انہوں نے اپنی ایک حیران کن ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ کچھ انوکھا کام کرتے نظر آرہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق باکسر عامر خان نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جسے دیکھ کر سب ہکا بکا ہیں ، بھارت میں فلمائی گئی اس ویڈیو میں باکسر عامر خان آٹورکشہ چلانے کی کوشش کرتے دکھائے دے رہے ہیں ۔



ان کی اس ویڈیو

Time to go for a ride in this. #India #Ricksaw pic.twitter.com/2maJgEhjcI