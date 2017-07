انٹرنیشنل فٹبال سٹارز کی پاکستان آمد، آر گنائزرز نے ایسا شرمناک کام کردیا کہ اظہر علی بھی میدان میں آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل فٹبال سٹارز پاکستان میں دو میچز کھیل کر واپس روانہ ہو چکے ہیں ، پاکستان میں کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا لیکن کراچی اور لاہور میں کھیلے جانے والے میچز میں آرگنائزرز نے بد ترین انتظامات کے ذریعے سارے ایونٹ کا مزہ ہی کرکرہ کردیا۔

تفصیلات کے مطابق برازیلین فٹبالر رونالڈینو اپنے دوستوں کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئے اور کراچی اور لاہور میں ایک ایک میچ کھیلا، یہ دونوں میچز رونالڈینو کی ٹیم نے جیت لیے ۔ کراچی میں ہونے والے میچ کے دوران آرگنائزرز کی جانب سے بد ترین انتظامات کیے گئے جبکہ لاہور میں بھی یہی صورتحال رہی ۔

قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز اظہر علی نے لاہور میں ہونے والے میچ میں بطور ناظر شرکت کی اور میچ کے اختتام پر سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر انتظامات کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہونے والے میچ میں برے انتظامات کے بارے میں سنا تھا لیکن لاہور میں بھی حالات مختلف نہیں تھے۔ آرگنائزرز کو کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔

Heard a lot about mismanagement about football event last night in karachi today was no different. Organisers must show more responsibility

انہوں نے مزید کہا کہ بہترین سیکیورٹی کی فراہمی پر وہ سیکیورٹی اداروں کے شکر گزار ہیں جبکہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے بھی بے حد ممنون ہیں جنہوں نے پاکستان آ کر ہمیں تفریح کا موقع فراہم کیا۔

Thanks to all the security.Also bundle of thanks to all international players who came to Pakistan and entertained us.#RonaldinhoAndFriends