یہ تو ریٹائرڈ ہوچکا ، اس پر میری سیلفی کا اثر نہیں ہوگا، زینب عباس نے رونالڈینو کے ساتھ بھی سیلفی بنالی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) زینب عباس ہیں تو سپورٹس رپورٹر مگر انہیں شہرت اپنی سیلفیوں کی وجہ سے شہرت ملی۔ پاکستان اور بھارت کے میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی انہیں بھرپور کوریج دی، کسی نے ان کو سیلفی گرل کہا تو کسی نے اپنے کھلاڑیوں کو دور رہنے کی خصوصی ہدایات جاری کیں، ان کے سیلفیاں تو ہندوستان کے توہم پرست معاشرے میں سب سے زیادہ توجہ سمیٹتی رہیں ، بھارتی شائقین کرکٹ نے اپنی ٹیم کی ہار اور کھلاڑیوں کی ناقص کاکردگی کا سارا ملبہ زینب عباس پر ڈال دیا ۔ مگر کرکٹ کے میدان کے بعد اب زینب نے فٹ بالرز کے ساتھ بھی اپنی سیلفیاں اپ لوڈ کی ہیں مگر ان کے ساتھ انہوں نے دلچسپ تبصرہ بھی کیا ہے۔

He has retired already so doesn't matter ???? @10Ronaldinho pic.twitter.com/t1D6dkHGRG