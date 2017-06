”رمیز راجہ جنوبی افریقہ کا بہترین باﺅلر بن گیا“ رمیز راجہ نے جنوبی افریقہ کیساتھ میچ کے دوران پاکستانی ٹیم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، کھری کھری سنا دیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) رمیز راجہ ایک ایسا ٰنام ہے جو پاکستان کرکٹ کی یادگار تاریخ کے ساتھ جڑا ہے۔ اگرچہ انہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے مگر وہ میدان سے باہر رہ کر ایک کمنٹیٹر کے طورپر بھی پاکستان کرکٹ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے پاکستانی انہیں کمنٹیٹر کی حیثیت سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، بالخصوص جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ان کی کمنٹری سن کر تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔

رمیز راجہ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران مسلسل پاکستانی کھلاڑیوں کے خلاف گفتگو کرتے رہے اور بالخصوص بابر اعظم اور محمد حفیظ کی بلے بازی کو تنقید کانشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً تمام ہی میچ کے دوران حیران کن طور پر پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کی تعریف کرنے کے بجائے تنقید ہی کی جس پر پاکستانیوں کا پارہ چڑھ گیا اور انہوں نے ٹوئٹر کا سہارا لیتے ہوئے کمنٹیٹر کو کھری کھری سنا دیں۔

حمزہ میر نے لکھا”وہ ایک کمنٹیٹر جس نے کبھی اپنی ٹیم کی تعریف نہیں کی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رمیز راجہ ہیں۔“

That one Commentator who never praise his own team & thats #RamizRaja for you.. #PAKvSA #ct17 — مير ???????? (@Hamzamir16Mir) June 7, 2017

علی سفیان واصف نے لکھا ”بابراعظم کھانسی ہے تو شائد رمیز راجہ بیٹنگ لائن اپ میں شدید کھانسی ہے، پاکستان نے کیا چیز ڈھونڈی ہے۔“

Babar Azam - " cough "



Rameez Raja - " probably the strongest cough in batting lineup right now , what a find for Pakistan " — Lame Brown Dude (@AliSufianWasif) June 8, 2017

کمنٹری کے دوران وہ پاکستان ٹیم کے اس قدر مخالف نظر آئے کہ اپنی انگریزی کا خیال بھی رکھ پائے اور غلط انگریزی بولتے ہوئے Grasp کی جگہ لفظ Grab بول دیا جس کا نوٹس لیتے ہوئے ایک صارف ایوان روڈریگز نے لکھا ”ہاہاہا۔۔۔ رمیز راجہ میچ ان کی گرفت سے نکل رہا ہے، ’اچک‘ سے نہیں۔“

ایک صارف شاہ جہاں نے لکھا ”تقریباً 20 سال ہو گئے کرکٹ دیکھتے ہوئے، لیکن کبھی کسی کمنٹیٹر کو اپنے ہی ملک کے کھلاڑیوں کی ’ٹھکائی‘ کرتے نہیں دیکھا۔“

Almost 20 years of watchimg cricket, never saw own comentator trashing own countrymen, #PakvSA #CT17 RameezRaja. — Shahjehan (@mks71183) June 7, 2017

حمزہ میر کے مطابق جب ہر کوئی پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف کر رہا تھا تو وہ برائی کر رہے تھے۔ حمزہ نے لکھا ”دوسرے کمنٹیٹرز رمیز راجہ سے کہہ رہے تھے ’پاکستان ٹیم آج بہت اچھا کھیلی اور زبردست فیلڈنگ کی‘ مگر رمیز راجہ کہہ رہے تھے ’نہیں‘۔“

اسامہ ظفر نے تو رمیز راجہ کو جنوبی افریقہ کا بہترین باﺅلر قرار دیدیا اور لکھا ”رمیز راجہ یہاں موجود ہے، جنوبی افریقہ کا بہترین باﺅلر۔“

Rameez Raja is here... South Africa's best bowler. — Usama Zafar (@Usama7) June 7, 2017

وقاص کا کہنا تھا ”رمیز راجہ کی طرف سے ایک اور ’ہیرا‘۔۔۔ حفیظ کو ڈاٹنگ، ڈاٹنگ کا مسئلہ ہے۔۔۔ واقعی؟“

ایک صارف عثمان نے ہاشم آملہ کے بولڈ ہونے پر رمیز راجہ کی جانب سے بولے گئے الفاظ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھا ”رمیز راجہ نے کہا کہ کوئی سوئنگ نہیں، صرف ایک سیدھی گیند تھی جو اندر آئی۔ معاف کرنا۔۔۔ اگر سوئنگ نہیں تھی تو پھر گیند کیسے اندر آئی۔“

Ramiz Raja on Amla dismissal: No turn,just a straight ball that CAME BACK.Excuse me,how does a straight ball come back without turn? #PAKvSA — Steel Man (@Steel_Man_Usman) June 7, 2017

لوگ اس قدر مشتعل تھے کہ حفیظ کے حق میں بھی میدان میں آ گئے اور ایک صارف محمد بلال نے لکھا ”رمیز راجہ کے مطابق حفیظ کی شہرت ڈوٹنگ (گیندیں ضائع‘ کرنے کے باعث ہے۔ واہ اور صرف واہ رمیز راجہ، الفاظ ایجاد کرنے کی کوشش۔“

"Hafeez has the reputation of just dotting" wow just wow Rameez Raja, trying to invent words. #CT17 — Muhammad Bilal (@beckh_23) June 7, 2017

ایک صارف نے تو رمیز راجہ کی جانب سے بولا گیا محاورہ پکڑ لیا جو کچھ یوں تھا”دل اور دماغ کی لڑائی میں، فاتح ہمیشہ اپنے دل کی بات سنتے ہیں۔“

In the battle between the heart and the mind, winners always listen to their hearts. ~ Rameez Raja — Shakeel Arshad (@Shakeel__PK) June 7, 2017

ایک اور صارف نے لکھا ”ہر غیر ملکی کمنٹیٹر نے کپتانی اور میچ میں بہترین کارکردگی کو سراہا، صرف ایک نے ہی برائی کی اور بوجھیں وہ کون ہے؟ رمیزراجہ۔“

#CT17 Every foreign commentator gave credit to the captaincy and very well executed match, only one did not guess who? @iramizraja — Ra Ka (@rauddinka) June 8, 2017

عثمان گل نے لکھا” جنوبی افریقہ کیساتھ میچ کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں ’ریمبو‘۔۔۔ میرے خیال سے نتیجہ آپ کے سر پر بہت زور سے لگا ہے اور آپ ان دنوں ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے۔“

@iramizraja No tweet after SA match Rambo. I guess the result must have hit your head quite hard and u don't wear helmets these days ???????????????? — UsmanGul (@UsmanGul1979) June 7, 2017

ماہ رخ بھی رمیز راجہ پر بہت غصے میں نظر آئیں اور لکھا ”رمیز راجہ نے پاکستان کے حق میں اب تک صرف دو باتیں ہی کی ہیں۔ پہلی یہ کہ ’پاکستان نے ٹاس جیت لیا ہے اور دوسری یہ کہ ’بارش آ گئی ہے‘۔“

The only two things that Ramiz Raja spoke in favour of pak so far :

.

.

.

1. Pak won the toss

2. Rain has arrived. ????#INDvPAK — Mahrukh (@Mahrukh_Irshad) June 7, 2017

علی نے لکھا ”جب تک بابر اعظم رمیز راجہ کی باتوں کو نظرانداز کریں گے، تو وہ ٹاپ کوالٹی بلے باز ہوں گے۔“

As long as Babar Azam ignores what Ramiz Raja says he'll be a top quality batsman ???? #PAKvSA — Ali (@TvvitterGod1) June 7, 2017

معاتز نے لکھا ”چلو رمیز راجہ کیلئے فنڈ اکٹھا کرنے کیلئے پیج بناتے ہیں تاکہ انہیں کمنٹیٹر کے طور پر مزید کام نہ کرنا پڑے اور ریٹائر ہو سکیں۔“

Let's start a crowdfunding thing to raise money for ramiz raja so he can retire and doesn't have to work as a commentator any more. — Mutazalzaluzzaman (@M_Tarar) June 7, 2017

راﺅ جی کا کہنا تھا ”رمیز راجہ کمنٹری باکس میں واپس آئے اور پاکستان کا کھلاڑی آﺅٹ ہو گیا۔“

Ramiz Raja manhoos back in commentary box and wicket gone. #PAKvSA — Rao Jee (@raoo512) June 7, 2017

حسن افتخار نے لکھا ”رمیز راجہ نے پھر کر دکھایا، پاکستان کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ رمیز راجہ کو اس میچ میں ملنے والی وکٹوں کی تعداد 3 ہو گئی۔“

RAMIZ RAJA does it again. Another wicket down for Pakistan. Total wickets lost to RR in this match is now 3. #PAKvSA — Hassan Iftikhar (@Hassaniftikhar) June 7, 2017

اسامہ نے لکھا ”یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ سالوں تک کرکٹ کھیلنے اور کمنٹری کرنے والے رمیز راجہ کرکٹ کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔“

It's shocking how Ramiz Raja who has played international cricket for so many years & commentated longer, knows so little about the game. — Osama. (@ashaqeens) June 7, 2017



بروکن نیوز نامی صارف نے لکھا ”رمیز راجہ دوسروں کیلئے کمنٹیٹر، پاکستانی ٹیم کلئے پھپھو ہیں۔“