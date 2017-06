باکسر کے والد سے تنازعات ختم، روشن مستقبل کی طرف دیکھ رہاہوں:عامر خان

لندن (آن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کے اپنے والد سے تنازعات بالاآخر ختم ہوگئے ہیں۔ اس کا ثبوت برمنگھم میں پاک بھارت کرکٹ میچ کے دوران سامنے آیا ۔عامر خان اپنے والد ساجد خان کے ساتھ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

اس موقع پر عامر خان نے ٹوئٹ بھی کیا کہ ماضی بالاآخر ماضی ہوتا ہے، اب وہ روشن مستقبل کی جانب دیکھ رہے ہیں۔

Me and my dad at the Pak v Ind cricket match. Edgebaston cricket ground in Birmingham pic.twitter.com/M58EI4tWL6