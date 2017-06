”ساﺅتھ افریقہ کے خلاف میچ جتوانے کے لیے بہت بہت شکریہ “سوشل میڈیا پر پاکستانیوں نے کس لڑکی کا شکریہ ادا رکرنا شروع کر دیا ؟ جواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوران جنوبی افریقہ سے فتح کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے افریقی کپتان اے بی ڈوویلیرز کو پاکستانی بالرز کیساتھ نرمی برتنے کا کہنے والی سپورٹس تجزیہ نگار زینب عباس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا ۔

”پڑھ لو “ کے مطابق سپورٹس تجزیہ نگار اور ٹی وی پریزنٹر نے جنوبی افریقہ کے کپتان اے بی ڈو ویلیرز کیساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس پرانہوں نے لکھا ہے کہ انہوںنے ڈویلیرز کو ہماری ٹیم کیخلاف نرمی برتنے کا کہا ہے ۔ حیران کن طور پر جنوبی افریقہ کی کپتان پاکستان کے خلاف میچ میں بغیر کوئی سکور بنائے آﺅٹ ہو گئے جس کے بعد پاکستانیوں نے زینب عباس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ۔

زینب عباس نے اے بی ڈویلیرز کے علاوہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی کے ساتھ بھی اپنی ایک دوسری تصویر شیئر کی ہے اور حیران کن طور پر کوہلی بھی گزشتہ روز سری لنکا کے خلاف میچ میں بغیر کوئی سکور بنائے آﺅٹ ہو گئے ۔

پاکستانی ٹیم کو جتوانے میں زینب عباس کو اہم کردار سمجھنےوالے سوشل میڈیا صارف معیز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ڈویلیرز بہت شریف انسان ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور اس پر عمل بھی کیا۔

@ZAbbasOfficial ABD is such a gentleman. He listened to your words! :D — Moeez. (@MoeezK) June 7, 2017

ایک صارف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ زینب عباس کی سیلفی نے اپنا کام کر دکھایا ، ویرات کوہلی اور اے بی ڈویلیرز بغیر کسی سکور بنائے آﺅٹ ہو گئے ۔

The curse of the @ZAbbasOfficial selfie strikes again...Kohli goes for a duck now..Devilliers yesterday ???? ???? #INDvSL #CT17 — Hemant (@hemantbuch) June 8, 2017

نوید ندیم نے زینب عباس سے اگلی سیلفی انجیلو میتھو کے ساتھ لینے کی التجا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ سے قبل یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔

Please. Next selfie with Angelo Mathews. Must get this done before Pakistan vs Srilanka. — Naveed Nadeem (@NaveedNadeem007) June 8, 2017

نیل نامی بھارتی شہری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایک پٹیشن کا آغاز کریگا تاکہ یقینی بنا سکے کہ زینب عباس چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھارتی بلے بازوں سے دور رہے ۔