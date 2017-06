”اب اگلی سیلفی۔۔۔“ پاکستانیوں نے زینب عباس کی ”منتیں“ شروع کر دیں، اب کن کیساتھ تصویر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جان کر زینب عباس کو بھی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں اے بی ڈویلیئرز اور ویرات کوہلی کے 0 پر آﺅٹ ہونے کا قصور وار پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر ہنسی کا ایک طوفان برپا ہے اور ہر کوئی اس سے محظوظ ہونے میں مصروف ہے۔

ایک جانب بھارتی جہاں اسے زینب عباس کا ”دشنام“ قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستانیوں نے زینب عباس کی ”منتیں“ شروع کر دی ہیں کہ وہ سری لنکا کے خلاف میچ سے پہلے ان کے کپتان اور دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں تاکہ وہ بھی 0 پر آﺅٹ ہو جائیں۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ زینب عباس بھی اس سارے معاملے کو لے کر انتہائی محظوظ ہو رہی ہیں اور صارفین کی جانب سے کی جانے والی دلچسپ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں۔ صارفین کی جانب سے کی گئی چند دلچسپ ٹویٹس ذیل میں دی جا رہی ہیں جنہیں پڑھ کر آپ بھی محظوظ ہوں گے۔

نوید ندیم نے لکھا ''برائے مہربانی۔۔۔! اگلی سیلفی اینجلو میتھیوز کیساتھ، پاکستان اور سری لنکا کے خلاف میچ سے پہلے یہ کرنا ہی ہو گا''

Please. Next selfie with Angelo Mathews. Must get this done before Pakistan vs Srilanka.

وریک گنگولی نے لکھا ''اربے۔۔۔! زینب عباس آپ نے یہ کیا کر دیا، اب اگلا کون ہے? اینجلو میتھیوز تو بہت ڈرا ہو گا، بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا ہو گا۔''

That's the plan Wrik,he reserves his best for us so time to do the same to him! https://t.co/r6XM3n2bKf