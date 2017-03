پشاور زلمی ،کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان میچ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں:جاوید آفریدی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پی ایس ایل میں پشاور زلمی کرکٹ ٹیم کے مالک جاوید آفریدی نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان میچ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے،کرکٹ امن کیلئے راستہ ہموار کرتی ہے۔قبل ازیں نجی ٹی وی جیو نیوز اور ایکسپریس نیوز نے جاوید آفریدی کے حوالے سے خبردی تھی کہ جاوید آفریدی نے کہا ہے کہ ’’میچ کرانے کی اپنی بات پر قائم ہوں‘‘۔ تاہم اب جاوید آفریدی نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے تمام افواہوں کو ختم کردیا ہے اور میچ کرانے کی خبر وں کی تردیدکردی ہے۔

شاہ رخ خان کی طرف سے پشاور زلمی کیساتھ سیریز کے اعلان کے بعد کولکتہ نائٹ رائیڈر زمیدان میں آگئی، تردید کردی

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کی پی ایس ایل میں جیت کے بعد بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کی طرف سے پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے دعویٰ کیا تھا کہ شاہ رخ نے انہیں مبارکباد دی اور کولکتہ اور پشاور زلمی کے نیوٹرل مقام پر میچ کرانے کی تجویز بھی دی گئی تھی جبکہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے سی ای او نے کہا ہے کہ دونوں ٹیموں کے مابین کوئی سیریز نہیں ہورہی ہے اور اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

We always welcome cricket for peace ,but there is no truth about @KKRiders & @PeshawarZalmi matches just speculations.Verily respect for ????