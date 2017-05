چیمپئنز ٹرافی سکواڈ سے ڈراپ کئے جانے پر بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر بھی میدان میں آ گئے، مداحوں کو دل کی بات کہہ دی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر نے کہا ہے کہ چیمپینز ٹرافی سکواڈ میں شامل نہ کیا جانا ایک طرح سے ہار ہے اور ہار نے ہمیشہ مجھے سخت محنت کرنے پر اکسایا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بھارت نے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کیلئے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں گوتم گمبھیر کو شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے آئی پی ایل کے گزشتہ 2 سیزن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ رواں سیزن میں بھی وہ بہترین کھیل پیش کر رہے ہیں اور ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر براجمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سلیکٹرز نے انہیں نظرانداز کر دیا۔

انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر لیجنڈ باکسر محمد علی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ”میں اپنی تمام فتوحات کیلئے شکرگزار ہوں، لیکن میں خاص طور پر اپنی شکستوں پر زیادہ شکرگزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سخت محنت کرنے پر اکسایا ہے۔“

“I am grateful for all my victories, but I am especially grateful for my losses because they only made me work harder.” #MondayMotivation pic.twitter.com/bAHdX9DmtN