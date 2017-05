”ہا ہا ہا ہا، او یار۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کے سوال پر شہریارخان کا انتہائی مضحکہ خیز جواب، پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شرمناک شکست ہوئی تو پاکستانی شائقین اور ماہرین کے غصے کی انتہاءنہ رہی لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہو گی کہ شہریار خان اس شکست پر ذرا بھی نالاں نہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ”کوئی بات نہیں، اگلا جیت جائیں گے۔“

تفصیلات کے مطابق صحافی نے شہریار خان سے سوال کیا کہ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست پر بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے ہاتھوں بھی شکست ہو گئی ہے تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے۔

شہریار خان نے جواب دیا کہ ”انشاءاللہ آگے والا جائیں گے، ہاہاہاہا، کوشش تو یہی ہے۔“

پھر صحافی نے سوال کیا کہ کیا مصباح الحق کی کپتانی سے مطمئن ہیں؟ شہریار خان نے جواب دیا کہ ”کپتانی سے مطمئن ہوں، کپتان پوری کوشش کرتا ہے، بعض اوقات کامیاب ہوتے ہیں اور بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتے۔“

