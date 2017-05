”شاہد آفریدی کو یہ چیز ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ۔۔۔“ شاہد آفریدی کو فیئرویل میچ کھیلنے سے انکار مہنگا پڑ گیا، پی سی بی کے چیئرمین نے ایسی بات کہہ دی کہ بوم بوم کے مداح بھی پریشان ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ شاہد خان آفریدی کو کرکٹ بورڈ میں کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

تفصیلات کے مطابق صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ”شاہد آفریدی نے فیئر ویل میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تو کیا کرکٹ بورڈ انہیں کوئی اور ذمہ داری دے رہا ہے؟“

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

شہریار خان نے واضح الفاظ میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ ”نہیں! انہیں کوئی اور ذمہ داری نہیں دے رہے۔“

I asked chairman @TheRealPCB, is board giving any post to #Shahid #Afridi ???? He categoricaly said "NO" pic.twitter.com/Se59B5yNWz