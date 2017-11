باﺅلر نے بغیر رن دیئے ٹی ٹونٹی میچ میں پوری ٹیم آﺅٹ کر دی

جے پور(ویب ڈیسک)انڈیا کے شہر جے پور سے تعلق رکھنے والے ایک 15 سالہ لیفٹ آرم باؤلر نے ٹی ٹونٹی میچ کے دوران انوکھی پرفارمنس دیتے ہوئے بغیر کوئی رن دیے ساری ٹیم کو آؤٹ کر دیا۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق آکاش چودھری نامی یہ 15 سالہ نوجوان جے پور کی ڈیشا کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے کھیلتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس کی ٹیم کا پرل اکیڈمی سے میچ ہوا تو پوری ٹیم صرف 7 اوورز میں صرف 32 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ اس کے 7 کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے واپس لوٹے، پہلے، دوسرے اور تیسرے اوور میں دو‘ دو جبکہ چوتھے اوور میں چار وکٹیں حاصل کیں۔

A 15-year-old Akash Choudhary, a left-arm medium pacer from Rajasthan, claimed all 10 wickets for no runs in a local T20 game played at Jaipur in the Late Bhawer Singh T20 tournament while playing for Disha Cricket Academy.