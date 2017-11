پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم سے جیت روٹھ گئی،نیوزی لینڈکے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں39رنز سے شکست

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور نیوزی لینڈکے درمیان4 ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کو 39رنزسے شکست کا سامنا،نیوزی لینڈنے سیریز میں2-صفر کی برتری حاصل کر لی ،نیوزی لینڈ کے 150رنز کے جواب میں وومن قومی ٹیم 111رنز ہی بناپائی۔

تفصیلات کے مطابق شارجہ میں کھیلے جانے والے میچ میں نیوزی لینڈنے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ20اوورز میں 150رنز بنالیئے ،مخالف ٹیم کی کارکردگی میں ڈیوائن کے 70اور بیٹس کے 52رنزشامل ہیں۔پاکستان کی جانب سے سعدیہ یوسف نے 2،جویریہ خان اور نشہرا سندھو نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی۔ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم مقررہ اوورز میں 111رنزہی بناپائی ،ان کی اننگ میں عالیہ ریاض کے 23اور ناہید خان کے 22رنز نمایاں ہیں۔پاکستان کی گرنے والی وکٹوں میں سے 2ستھر وائیٹ،جبکہ کسپریک ،ہڈلسٹن اور بیٹس کے حصے ایک،ایک وکٹ آئی۔میچ میں بہترین کاردگی دکھانے پر صوفی ڈیوائن کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

Sophie Devine is the Player of the Match for her brilliant innings #PAKWvNZW pic.twitter.com/lpnHQgATrk