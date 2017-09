عامرخان نے فریال سے طلاق کے لیے درخواست دائر کردی

لندن(صباح نیوز) باکسر عامر خان نے فریال سے طلاق کے لیے درخواست دائر کردی۔ فریال کا ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہناتھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے توکسی اورکی کیا ضرورت ہے۔

پاکستان کامیابی سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑرہا ہے:اعزاز چوہدری

تفصیلات کے مطابق صلح کے لیے پیر صاحب کی کوششیں بھی کارگر ثابت نہ ہوئیں اور تمام امیدیں دم توڑ گئیں باکسر عامر خان نے فریال سے طلاق کے لیے درخواست دائر کردی۔سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فریال مخدوم کے حاملہ ہونے کی خبر پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہاکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔باکسر نے مزید کہا کہ ان کیلئے ا ن کی بیٹی سب کچھ ہے اور اس کی وہ پوری ذمہ داری لیں گے۔واضح رہے کہ کچھ روز قبل فریال مخدوم نے ایک الٹراساونڈ کی تصویر جاری کرتے ہوئے اپنے حاملہ ہونے کی خبر دی تھی۔اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ پیر ثاقب شامی عامر خان اور فریال مخدوم میں صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم عامر خان کے بیان کے بعد ان کے ارادوں کا پتا چل گیا ہے۔

دوسری جانب فریال مخدوم نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے توکسی اورکی کیا ضرورت ہے۔واضح رہے کہ فریال اور عامر خان2013میں نیویارک میں ہونے والی ایک شاندار تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔

As long as Allah is with you❤ what more do you need.