”حسن علی کا غصہ دیکھ کر ۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کے خلاف 5وکٹیں لینے والے حسن علی کی شاندار پرفارمنس دیکھ کر سابق کوچ کی اہلیہ نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کی کامیابی میں بابر اعظم کے ساتھ ساتھ حسن علی نے بھی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ۔انہوں نے 8.5اوورز میں محض38رنز دے کر پانچ شکار کیے جبکہ ایک میڈ ان اوور بھی کیا ۔اس شاندار پر فارمنس کو دیکھ کر قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ وقار یونس کی اہلیہ فریال وقار سے بھی رہا نہ گیا اور انہوں نے حسن علی کی کارکردگی کو سراہا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر فریال وقار نے کہا کہ حسن علی کا غصہ دیکھ کر اچھا لگا جو انہوں نے وکٹیں حاصل کر کے دکھا یا ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ حسن علی نے اہم وقت میں وکٹیں حاصل کیں جو کے قابل تعریف ہے ۔

بڑی بڑی ٹیموں کیخلاف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے بابر اعظم نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، ایسا کارنامہ سرانجام دیدیا جو ویرات کوہلی بھی نہ کر سکے، ویوین رچرڈز اور پیٹرسن جیسے ناموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Loving Hassan Ali's aggression which he backs with taking wickets at crucial times. Well done! #WIvPAK