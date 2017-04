”یہ ہے بہت لمبا اور محفوظ۔۔۔“ رمیز راجہ نے بابر اعظم اور عماد وسیم کی عمدہ کارکردگی پر ایسا بیان جاری کر دیا کہ سب کا ہنسی سے برا حال ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں قومی کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی پر جہاں قوم انتہائی خوش ہے وہیں سابق کرکٹرز بھی خوشی سے نہال ہیں۔ سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کو تو بابر اعظم اور عماد وسیم کی اننگز اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے مزاحیہ ٹویٹ میں بھی دل کی بات کہہ دی۔

بڑی بڑی ٹیموں کیخلاف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے بابر اعظم نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، ایسا کارنامہ سرانجام دیدیا جو ویرات کوہلی بھی نہ کر سکے، ویوین رچرڈز اور پیٹرسن جیسے ناموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

22 سالہ بابر اعظم نے 3 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 125 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی تو عماد وسیم نے بھی انتہائی اہم موقع پر جارحانہ اننگز کھیلتے ہوئے 35 گیندوں پر 2 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 43 رنز بنائے اور ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

”حسن علی کا غصہ دیکھ کر ۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کے خلاف 5وکٹیں لینے والے حسن علی کی شاندار پرفارمنس دیکھ کر سابق کوچ کی اہلیہ نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

رمیز راجہ بھی اس شاندار کارکردگی پر چپ نہ رہے اور ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ”بابر اعظم اور عماد وسیم کی طرف سے بہترین سٹریٹ ہٹنگ، یہ ہے محفوظ اور لمبا، یہ سب کچھ دیکھنے کیلئے طویل عرصہ سے انتظار کر رہا تھا۔“

Good straight hitting from Babar and Imad .. that's safe and long...been waiting for this for a long time.