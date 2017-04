میرے اور مکی آرتھر کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے ،ہمارے تعلقات پیشہ وارانہ ہیں،افواہوں کی تردید کرتا ہوں :سہیل خان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے کھلاڑی سہیل خان نے کہا ہے کہ میرے اور مکی آرتھر کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے ،اس حوالے سے افواہوں کی تردید کرتا ہوں۔اچھی پر فارمنس کے باوجود قومی ٹیم میں شمولیت نہ ہونے پر پریشان سہیل خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اپنے مداحوں کے نام پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے اور مکی آرتھر کے درمیان پیشہ وارانہ تعلقات ہیں اور میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے ۔سہیل خان نے کہا کہ اسی طرح لیجنڈ انضمام الحق اور سلیکٹرز کے ساتھ بھی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ میرا کام پاکستان کے لیے سخت محنت کرنا اور بہترین شو لگانا ہے جو میں نے ہمیشہ کیا ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا گرین شرٹ پہننے کا خواب پورا ہو گیا ۔

An important message for my fans and friends in media. With best wishes & prayers! :) pic.twitter.com/1w8ZD1jb3u