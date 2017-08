سنجے منجریکر نے کوہلی کو عمران خان کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دے دیا

دبئی(آن لائن) بھارت کے سابق بیٹسمین سنجے منجریکر نے ویرات کوہلی کو سابق پاکستانی عظیم کپتان عمران خان کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دیا ہے۔سنجے منجریکر نے کہا ہے کہ اگرچہ بھارتی ٹیم اس وقت جیت رہی ہے لیکن اس کی پرفارمنس کا درست اندازہ لگانا کافی مشکل ہوگا، انھوں نے ٹویٹر پر کوہلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے دور میں پاکستانی بورڈ سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ مقابلے سخت ٹیموں سے رکھے جائیں کیونکہ ان کے ساتھ ہی کھیل کر کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی، ویرات کوہلی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔

When Imran was leading a strong Pak team he urged his board to schedule tougher challenges for his team. Virat must do the same.#IndvsSL