”کرکٹ کی دنیا کا خوفناک ترین حادثہ“ گولی کی رفتار سے جاتی گیند باﺅلر کے سر سے جا ٹکرائی، میدان میں موجود تمام کھلاڑی رونے لگ گئے کیونکہ۔۔۔

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ میچ کے دوران خوفناک حادثہ پیش آ گیا اور بلے باز کے بلے سے گولی جیسی رفتار سے نکلنے والی گیند سیدھی باﺅلر کے سر سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ امپائر نے فوراً امدادی عملے کو گراﺅنڈ میں طلب کر لیا جبکہ میدان میں موجود تمام کھلاڑیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔

انگلش کاﺅنٹی کے ٹی 20 ٹورنامنٹ میں نوٹنگھم شائر آﺅٹ لاز اور برمنگھم بیئرز کے درمیان میچ جاری تھا جب نوٹنگھم شائر آﺅٹ لاز کے باﺅلر لیوک فلیچر کے سر پر گیند لگ گئی۔ یہ میچ سکائی سپورٹ پر براہ راست نشر کیا جا رہا تھا جس کے باعث لاکھوں افراد نے باﺅلر کے سر پر گیند لگنے کے مناظر دیکھے۔

28 سالہ باﺅلر برمنگھم بیئرز کے 21 سالہ بلے باز سیم ہین کو باﺅلنگ کروا رہے تھے جنہوں نے ان ہی کی جانب ایک زوردار شاٹ لگائی۔ حادثے کے وقت باﺅلر اور بلے باز کے درمیان تقریباً 20 فٹ کا فاصلہ تھا اور لیوک فلیچر کو گولی کی رفتار سے آتی گیند سے بچنے کیلئے ذرا بھی وقت نہ مل سکا۔

یہ ان کے سر میں جا لگی جس کے باعث وہ گراﺅنڈ میں ڈھیر ہو گئے جس پر امپائر اور کھلاڑیوں نے فوراً میڈیکل عملہ کو طلب کر لیا جبکہ ان کے ساتھی کھلاڑی شدید صدمے سے دوچار نظر آئے۔ لیوک فلیچر کو جب گراﺅنڈ میں طبی امداد دی جا رہی تھی تو انگلش کھلاڑی سمت پٹیل سمیت تمام کرکٹرز اپنے آنسوﺅں پر قابو نہ رکھ سکے۔

بلے باز سیم ہین بھی اس حادثے کے باعث صدمے میں نظر آئے جس پر دیگر کھلاڑیوں نے انہیں سنبھالا دیا۔ لیوک فلیچر کو میڈیکل عملہ گراﺅنڈ سے باہر لے گیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس قدر رفتار سے گیند لگنے کے باوجود چلنے کے قابل تھے ، انہیں قریب ہی واقع کوئین الزبتھ ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہیں جلد ہی ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔

انگلش کرکٹر جیک بال نے ان کی ایک تصویر ٹوئٹر پر اپ لوڈ کی جو انہوں نے ایمبولینس میں بنائی جس میں فلیچر اپنے مداحوں کو ’سب اچھا‘ کی خبر دیتے ہوئے انہیں مطمئن کرتے نظر آئے۔

Horrible injury to @fletcherluke but looks like he's doing well off to hospital #legend pic.twitter.com/dXsdYsGSqW