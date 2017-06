پاکستانی کھلاڑی فیلڈنگ کے دوران ڈائیوکرنے سے کیوں گھبراتے ہیں : فخر عالم نے جواب تلاش کر لیا

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاپ گلوکار فخر عالم نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں بھی کھلاڑیوں کو مغربی ممالک جیسی گراﺅنڈ دستیاب ہونگی تو ہماری ٹیم کی فیلڈنگ کا معیار بہتر ہو سکتا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پرآسٹریلوی شہر برسبین سے جاری ایک ویڈیو میں فخر عالم نے بتایا کہ یہاں مقامی سطح پر بھی نوجوانوں کیلئے جو میدان بنائے گئے ہیں ان میں لگایا گیا گھاس قالین کی طرح نرم ہے جس پر گرنے سے کھلاڑی زخمی نہیں ہوتے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ایسی گرانڈ ہونگی تو ہمارے لڑکے ڈائیو کرنے سے نہیں ڈریں گے ۔

فخر عالم نے کہا کہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے لڑکے مغربی کھلاڑیوں جیسی اچھی فیلڈنگ کیوں نہیں کرتے جس کا جواب یہ ہے کہ آسٹریلیا میں گراس روٹ لیول پر کھلاڑیوں کو اس قسم کے اچھے اور معیاری گراﺅنڈز دستیاب ہیں جو ہمیں پاکستان میں نہیں ہیں ۔

ویڈیو بھی دیکھیں۔

I found the answer on why our boys dont like to dive while fielding like the Aussies & others...the answer is on the ground... pic.twitter.com/HVhxWDPfld