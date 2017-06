”جب ہم یونیفارم میں تھے، تم لیکوئیڈ فارم میں تھے۔۔۔“ راشد لطیف نے وریندر سہواگ کو بتا دیا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون، ایسی ایسی باتیں کیں کہ پاکستانیوں کا ہنسی سے برا حال ہو گیا، سہواگ کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کھیل کے میدان میں جب پاکستان اور بھارت کے مقابلوں کی بات ہوتی ہے تو دونوں جانب کے میڈیا پر طوفان آ جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے کھلاڑی ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دیتے ہیں اور ان مقابلوں کی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ گانے بھی بنائے جاتے ہیں۔

ماضی کے برعکس رواں سال چیمپینز ٹرافی میں ہونے والا پاک، بھارت ٹاکرا کچھ مختلف نظر آیا اور دونوں جانب کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو عزت دی۔ سابق کھلاڑی بھی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی باعزت طریقے سے ٹی وی پر گفتگو کرتے نظر آئے مگر وریندر سہواگ اپنی ”گندی سوچ“ سے باہر نہ نکل سکے اور ناصرف پاکستانی ٹیم کیخلاف بلکہ پوری قوم کیخلاف فضولیات بولتے رہے۔ انہوں نے ناصرف کمنٹری کے دوران پاکستان کے خلاف انتہائی گھٹیا لطیفے سنائے بلکہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پاکستان کو ’بیٹا‘ اور بنگلہ دیش کو ’پوتا‘ کہا۔

Chilao to #India #India Chilao Q Ki Pak Pak To #Chuje Chilate Hai @virendersehwag @RanveerOfficial Blockbuster Commentary @StarSportsIndia pic.twitter.com/BVoc2RkeNL

ان کی اسی بات کا جواب دینے کیلئے پاکستان کے مایہ ناز وکٹ کیپر بلے باز راشد لطیف میدان میں آئے اور پھر ایسے جملے سنائے کہ ہر جانب چھا گئے اور وریندر سہواگ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ ان کے پیغام کا اثر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب بھارتی وریندر سہواگ کو بھول کر راشد لطیف کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور دوسری جانب پاکستانی ہیں کہ ان کی ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی۔

راشد لطیف نے بتایا کہ کس طرح محمد کیف، یووراج سنگھ، ظہیر خان، اجے جدیجہ، سچن ٹنڈولکر، راہول ڈریوڈ، وی وی ایس لکشمن، ہربھجن سنگھ سمیت متعدد کھلاڑی سب کچھ بھول بھال کر پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھتے ہیں اور عزت سے بات کرتے ہیں لیکن ایک وہ ہے کہ اسے شرم ہی نہیں آتی۔ راشد لطیف نے اس موقع پر ذرا ماضی کے اوراق بھی کھولے اور بتایا کہ کون باپ ہے اور کون بیٹا۔۔۔ ان کا کیا کہنا تھا ؟ جان کر آپ بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔

۔۔۔راشد لطیف کی ویڈیو۔۔۔

Thank You Rashid Latif.

Rashid: "Tm log neechay lgy ho lakin ye nai batana kidr lakin neechay hi ho"#PakvInd #PAKvSA #INDvSL #INDvsSL pic.twitter.com/4ZlxuN5nND