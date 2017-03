ڈیرن سیمی کی شرٹ کی کہانی ،ایک لڑکی کی زبانی

ہانگ کانگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایک نوجوان لڑکی نے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کی شرٹ کی کہانی ایک خط کے زریعے ان تک پہنچادی،خط میں لڑکی نے اپنی خوشی اور جذبات کا اظہار بھی کیا ۔

تفصیلات کے مطابق ڈیرن سیمی نے اس خط کی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ "ٹویٹر"پر اپنے مداحوں سے شیئر کی ہے جس میں لڑکی نے اپنے جذبات کااظہار کرتے ہوئے سیمی کی شرٹ کی پوری داستان سنادی ہے۔خط میں لڑکی نے لکھا تھا کہ "جب میرے سفر کا آغاز ہوا تو میں سفید رنگ کے بڑے کپڑے کی مانند تھی پھر مجھے پیلے رنگ میں رنگا گیا اور میرے آس پاس بھی ایسے ہزاروں اورکپڑے تھے ، ہر کپڑے کو الگ الگ رنگ میں رنگا جا رہا تھا ۔ مجھے پیلے رنگ میں رنگنے کا عمل بہت دردناک اور تکلیف دہ تھا جس دوران میں روتی اور زور زور سے چلاتی رہی لیکن کام کرنے والے لوگ مجھے دیکھ کر صرف ہنستے ہی رہے۔

اس طرح میں ایک پیلے رنگ کی شاندار شرٹ میں بدل گئی جس کے اگلی طرف پر جنرل پٹرولیم ،پی ایس ایل اور پشاور زلمی کا لوگو لگا ہوا تھاجبکہ شرٹ کے پیچھے 88کے نمبر کے ساتھ سیمی لکھا ہوا تھا۔اس مرحلے کے بعد مجھے ایک پلاسٹک کے بیگ میں بند کرکے یونیفارم ڈیزائنر کے پاس بھیج دیا گیاجس نے مجھے منظور کرکے ڈیرن سیمی کے پاس بھیج دیا۔ڈیرن سیمی نے مجھے اپنی فیملی کی طرح رکھا اور مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے مقابلے کے بعد مجھے پہلی بار دھلوانے کے لئے بھیجا گیا۔یہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور سیمی کا پاجامہ بھی میرے ساتھ تھا جو میرا دوست بنا۔

ڈیرن سیمی کے لئے سب سے ضروری چیزوں میں میرا نمبر سب سے پہلے آتا تھا،پی ایس ایل فائنل میچ جیتنے کے بعد میری اور سیمی کے پاجامہ کی زندگی بدل گئی۔حتی کہ اب پی ایس ایل توختم ہوگیا لیکن سیمی ابھی بھی مجھے پہنتا ہے جس پر میں بہت خوش ہوں،اوراب میں سیمی کے ساتھ واپس ویسٹ انڈیزجا رہی ہوں،یاہووو۔

#MoreThanJustaGame This little girl's Story makes me proud of what I do..#Inspiration @mfaisal_mirza pic.twitter.com/2E6J1DmuEC