جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کے دوران فائر الارم بج اٹھے، کھلاڑیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں

ڈونیڈین (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے دوران فائر الارم بجنے سے کھلاڑیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ڈونیڈین کی نیورسٹی اوول گراﺅنڈ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کے تیسرے روز سٹیڈیم میں گرینڈ سٹینڈ میں لگا فائر الارم اچانک بجنے لگا جس کے بعد کھلاڑیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں میں ہلچل مچ گئی۔

میچ انتظامیہ نے فوری طور پر کھیل رکوا دیا اور کھلاڑی گراﺅنڈ کے درمیان جمع ہو گئے جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے گرینڈ سٹینڈ کو خالی کرا لیا اور آگ بجھانے والے ادارے کے اہلکاروں نے تلاشی شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق فائر فائٹرز گرینڈ سٹینڈ میں دھواں یا آگ ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور الارم بجنے کی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔

سیکیورٹی اہلکاروں کو دن بھر ”نشئی“ شائقین کے باعث خاصی پریشانی کا سامنا رہا اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی نے سٹینڈز میں بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور اس کے دھویں کے باعث الارم بجے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی چیکنگ کے بعد گرینڈ سٹینڈ کو کلیئر قرار دیدیا گیا اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔

Play is back underway after fire services checked and cleared the grandstand. Time for some spin with Santner on. Saf 14-1, trail by 19 ^WN pic.twitter.com/DQa2EEUoP9