شعیب اختر کا بڑے راز سے پردہ اٹھانے کا اعلان ، مداحوں کو ایک دن انتظار کرنا ہوگا

روالپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے بڑے راز سے پردہ اٹھانے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں شعیب اختر نے اعلان کیا کہ وہ کل بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی انسانی زندگی سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آج کل میری زندگی رواں دواں ہے، بس اس راز سے پردہ اٹھنے کیلئے ایک دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے سوال کیا کہ ” کوئی بوجھ سکتا ہے کہ یہ کون ہوگا“۔

شعیب اختر کے سوال پر مداحوں نے اندازے لگانا شروع کردیے ۔ کسی نے اس شخصیت کو ان کا بیٹا، تو کسی نے بیوی قرار دیا جبکہ ایک مداح نے تو کہا کہ وہ شخص ان کا وہ گنے کے جوس والا دوست ہو سکتا ہے جو انہیں مفت میں جوس پلایا کرتا تھا۔

To my dearies: I'd like to reveal a human life which makes my world go these days. Watch this space tomorrow. Any guesses who cud that be?