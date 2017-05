وسیم اکرم کل صبح کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی پہنچ گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان اور دنیا ئے کرکٹ کے لیجنڈ وسیم اکرم گزشتہ روز نیول اکیڈمی کراچی پہنچے جہاں ان کا پر تپاک استقبال کیا گیا ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وسیم اکرم نے اپنے حالیہ دورے کی تصاویر شیئر کیں اور پیغام جار ی کیا کہ میں پاکستان نیول اکیڈمی میں آکر بہت فخر محسوس کرر رہا ہوں ۔لیجنڈ کرکٹر نے دعوت دینے پر نیول اکیڈمی کا شکریہ بھی ادا کیا ۔تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وسیم اکر م کو نیول اکیڈمی میں ایک اعزازی سوو نیئر بھی دیا گیا جبکہ انہیں اکیڈمی کے مختلف حصے بھی

دکھائے گئے ۔

- Felt so very proud of visiting our Pakistan Naval Academy Karachi yesterday. Thank you for having me aboard ⚓ pic.twitter.com/h79C43XfMx