”مبارک ہو، مبارک ہو۔۔۔“ کامران اکمل نے مداحوں کو بڑی خوشخبری سنا دی، سب کو خوشی سے نہال کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اللہ سبحان تعالیٰ نے قومی کرکٹر کامرن اکمل پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دئیے ہیں اور انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔

کامران اکمل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس کا اعلان کیا اور تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا ”الحمد اللہ۔۔۔ مجھے ایک بیٹی سے نوازا گیا ہے۔ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دئیے ہیں۔ خود کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔“

Alhamdulliah i m blessed with a baby girl again Allah has open the doors of his rehmat again on me feeling blessed ???? pic.twitter.com/112L8hFZY2