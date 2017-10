ویرات کوہلی کی دھونی کی بیٹی کے ساتھ ویڈیو وائرل

ممبئی (آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی اور سابق کپتان ایم ایس دھونی کی بیٹی زیوا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ، ویڈیو میں کوہلی زیوا کی معصوم باتوں سے خوب محظوظ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویرات کوہلی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ،ویڈیو میں کوہلی بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہیندر سنگھ دھونی کی2 سالہ بیٹی زیوا کیساتھ باتیں کرتے ہوئے اور اس کی معصوم باتوں سے خوب محظوظ ہوتے ہوئے نظرآرہے ہیں۔بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹی 20 میچ کی3 روزہ سیریز کے بعدبھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی دھونی کے گھر ان سے ملاقات کرنے گئے ،جہاں انہوں نے سابق کپتان کی 2 سالہ بیٹی زیوا کے ساتھ خوب گپ شپ کی ، زیوا بھی باتیں کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں ۔انہوں نے کوہلی کے سوالوں کے معصومانہ جوابات دے کر ان کا دل جیت لیا۔زیوا کی معصومیت سے بھری باتوں کی یہ ویڈیو کوہلی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں سکے اور ویڈیو کے ساتھ انہوں نے پیغام لکھا کہ’’ زیوا کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات، زیوا بہت معصوم ہیں‘‘۔

ویڈیو دیکھیں:

My reunion with Ziva. What a blessing it is to be around pure innocence ????❤ pic.twitter.com/7IpvTyynoA