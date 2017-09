شادی کے چند روز بعد ہی رومان رئیس پریکٹس کیلئے قذافی سٹیڈیم پہنچے تو قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کیا کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا؟ دیکھ کر آپ کیلئے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان کیلئے قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس کیمپ جاری ہے جہاں آج بھی قومی کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیموں کے درمیان پریکٹس میچ کھیلا گیا۔

قومی کرکٹر رومان رئیس چند روز قبل شادی کے حسین بندھن میں بندھے ہیں تاہم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہنی مون پر جانے کے بجائے ورلڈ الیون کیلئے قومی ٹیم کے پریکٹس کیمپ میں شریک ہوں گے۔

اپنے اعلان کے مطابق جب وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ قومی کھلاڑیوں کے درمیان پہنچے تو تمام کھلاڑیوں نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا اور سب ہی یہ کہتے رہے ”ویل ڈن رومان، ویل ڈن۔۔۔“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

That is how @TheRealPCB Team greets Newly wed @rummanraees15 #CricketKiHalalala pic.twitter.com/cr1lRkUPcC