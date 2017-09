شاہ رخ خان کی ٹیم ٹرینباگ نائٹ رائیڈرز نے کیریبین پریمیر لیگ ٹی 20 لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی

ٹرینیڈیڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) کیریبین پریمیر لیگ ٹی 20 کے فائنل میچ میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی ٹیم ٹرینباگ نائٹ رائیڈرز نے انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد سینٹ کٹس اینڈ نیویس پیٹریوٹس کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ کیوین کوپر کو شاندار آل راﺅنڈر کارکردگی دکھانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔یہ دو 80 سالہ پاکستانی حجاج دراصل کون ہیں؟ سعودی عرب پہنچے تو جان کر سعودیوں کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں

برائن لارا سٹیڈیم ٹرینیڈیڈ میں کھیلے گئے میچ میں ٹرینباگ نائٹ رائیڈرز نے ٹاس جیت کر سینٹ کٹس اینڈ نیویس پیٹریوٹس کو بیٹنگ کی دعوت کی جس نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ کارلوس بریتھ ویٹ نے ناقابل شکست 30 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں کرس گیل نے 1، ایوین لوئس 16، محمد حفیظ 5، برینڈن کنگ 19، جوناتھن کارٹر 21، ڈیوون تھامس 17، اور محمد نبی 18 رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے۔

ٹرینباگو نائٹ رائیڈرز کی جانب سے جیون سیلرز اور کیوین کوپر نے 2,2کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ ڈووین براوو اور رونسفورڈ بیٹن نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

Be it with the bat or ball, Kevon Cooper did his job perfectly to guide us to @CPL glory! ???????? #PlayFightWinTogether #CPLChampions pic.twitter.com/iwRCHLvr8R