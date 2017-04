”تم نے اپنا زبانی ڈائریا جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ ۔۔۔“ کیرون پولارڈ کو بھارتی کمنٹیٹر کا تجزیہ پسند نہ آیا، ایسی درگت بنائی کہ بھارتی منہ دیکھتے رہ گئے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے 10ویں ایڈیشن میں نت نئے ریکارڈز بننے کیساتھ ساتھ دلچسپ و عجیب و غریب واقعات پیش آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔



اسی طرح کا ایک واقعہ اتوار کو ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں پیش آیا جب بھارت کے سابق بلے باز اور مشہور کمنٹیٹر سنجے منجریکر نے ویسٹ انڈین بلے باز کی پانچویں نمبر پر بحیثیت بلے باز قابلیت پر سوال اٹھایا اور انہیں ”دماغ سے عاری“ قرار دیدیا جس پر کیرون پولارڈ نے بھی بھرپور جواب دیا۔

کولکتہ کے خلاف میچ میں ممبئی انڈینز کی ٹیم مشکلات کا شکار تھی اور کیرون پولارڈ کریز پر موجود تھے لیکن وہ اس مشکل مرحلے میں آﺅٹ ہو گئے اور ممبئی انڈینز کی ٹیم 119 رنز پر 5 کھلاڑیوں سے محروم ہو گئی تھی۔

اس وقت سنجے منجریکر کمنٹری کر رہے تھے جنہوں نے کیرون پولارڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں دماغ سے عاری قرار دیدیا اور کہا کہ ”پولارڈ کے پاس اننگز میں جلد آ کر کھیلنے کا دماغ نہیں ہے۔“



اس بیان پر پولارڈ خاصے برہم ہوئے اور سنجے منجریکر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ”آپ کے منہ سے کچھ مثبت الفاظ ادا ہو سکتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ آپ کو بولنے کے پیسے دئیے جاتے ہیں، آپ نے اپنا زبانی ڈائریا جاری رکھا ہوا ہے۔“

@sanjaymanjrekar u feel any positive can come out of your mouth bcuz u get pay to talk u can continue with your verbal diarrhea .. — Kieron Pollard (@KieronPollard55) April 9, 2017



انہوں نے سنجے منجریکر سے یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اتنا بڑا کھلاڑی کیسے بنا اور پھر سابق کرکٹر کو مشورہ دیا کہ سوچ سمجھ کر بولا کریں کیونکہ جو کچھ ہمارے منہ سے ادا ہو جائے ہم اسے واپس نہیں لے سکتے۔

Do you know how I get big so.. about BRAINLESS.. words are very powerful .. once it leaves u can't take it back.. sins of parents fall on... — Kieron Pollard (@KieronPollard55) April 9, 2017



دلچسپ بات یہ ہے کہ میچ میں فتح ممبئی انڈینز کی ہی ہوئی جس پر پولارڈ کو ایک اور موقع مل گیا اور انہوں نے بھارتی کمنٹیٹر کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم مشترکہ کوششوں سے جیتی ہے اور نوجوانوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔