”اس کے نام پر بھارت میں مندر ہوتے اگر۔۔۔“ اے بی ڈویلیئرز نے آئی پی ایل میں اپنا پہلا ہی میچ یادگار بنا دیا، پوری ٹیم 55 رنز بنا سکی مگر اکیلے ڈویلیئرز نے اتنا سکور بنا دیا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے، سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے معروف بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے آئی پی ایل میں اپنا پہلا میچ ہی یادگار بنا دیا اور کنگز الیون پنجاب کے خلاف ایسی اننگز کھیلی کہ سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لئے۔

انڈین پریمیئر لیگ کے 10 ویں سیزن میں پیر کے روز کنگز الیون پنجاب اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلے گئے میچ میں اے بی ڈی ویلیئرز نے 46 گیندوں پر 9 چھکوں کی مدد سے 89 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی ۔ ان کے علاوہ باقی پوری ٹیم 74 گیندوں پر محض 55 رنز ہی بنانے میں کامیاب ہو سکی۔

ڈویلیئرز کی اس اننگز کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر شائقین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ صرف اے بی ڈویلیئرز کی وجہ سے ہی آئی پی ایل دیکھتے ہیں جبکہ بعض صارفین نے کہا کہ ”ڈی ویلیئرز کسی دوسرے سیارے سے آئے ہیں۔“

ایک صارف کا کہنا تھا کہ ” ڈی ویلیئرز اگر بھارتی ہوتے تو ان کے نام پر مندر بن جاتے، لوگ ان کی پوجا کرنے لگتے۔“



ٹی وی اینکر گورو کپور نے لکھا کہ ”یہ شخص کچھ اور ہی ہے۔“

This ABD is just something else #SuperSpecial #KXIPvRCB