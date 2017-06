”اگر پاکستان نے یہ کام کیا تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔۔۔“ بھارتی اپنے ”بھگوان“ سچن ٹنڈولکر کی بات سن کر ہی سکتے میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ کی روح کو سکون مل جائے گا

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والا میچ کوارٹر فائنل کی حیثیت اختیا رکر چکا ہے اور سب اس انتظار میں ہیں کہ دونوں میں سے کون سیمی فائنل میں جاتا ہے۔

بھارت کے مایہ ناز سابق بلے باز اور بھارتیوں کیلئے ”بھگوان“ کی حیثیت رکھنے والے سچن ٹنڈولکر سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ سیمی فائنل کیلئے کون سی ٹیمیں کوالیفائی کریں گی۔ گروپ اے میں شامل انگلینڈ اور بنگلہ دیش تو سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، بھارت، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مقابلہ ہے۔

سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ گروپ بی میں سے بھارت سیمی فائنل میں جائے گی اور اگر پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اچھی فیلڈنگ کی تو اس کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات 60 فیصد ہیں۔ سچن ٹنڈولکر کا جواب سن کر بھارتی تو جیسے آگ بگولہ ہی ہو گئے ہیں کہ ان کا ”بھگوان“ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے جبکہ پاکستانی سپورٹس مین سپرٹ اور بے خوف تجزیہ دینے پر سچن ٹنڈولکر کی تعریف کر رہے ہیں۔

Which teams does @sachin_rt think are going to make it to the #CT17 semi-finals? Are his picks the same as yours? pic.twitter.com/B4eHkzBLOK