چینی سفیر کی پشاور زلمی کو پی ایس ایل میں کامیابی پر مبارکباد

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چینی سفیر نے پی ایس ایل سیزن ٹو میں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے چینی سفیر سن وی تونگ سے ملاقات کی۔ جاویدآفریدی نے چینی سفیر کے ساتھ پی ایس ایل سیزن ٹو پر گفتگو کی۔ سن وی تونگ نے پشاور زلمی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاوید آفریدی نے چینی سفیر کے ساتھ ملاقات کی تصاویر اپ لوڈ کیں ۔ ایک تصویر میں جاوید آفریدی اور چینی سفیر دونوں نے پی ایس ایل کی ٹرافی اٹھائی ہوئی ہے۔جاوید آفرید ی نے اپنے ٹوئٹ میں چینی سفیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔

جاوید آفریدی کے مطابق چینی سفیر نے پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کی بھی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ پی ایس ایل فائنل کے کامیاب انعقاد سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی راہ ہموار ہوگی۔

Celebrate victory with Prime Partners of Pakistan.This win is fr Pakistan.Thank u Chinese Amb Mr Sun WD for Friendship Ambasador Nomination pic.twitter.com/8zDthejU7Z