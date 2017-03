”آج دوپہر آرمی چیف کے ساتھ۔۔۔“پشاور زلمی کے ابھرتے کھلاڑی نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ پر فخر کریں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے کھلاڑی محمد اصغر خا ن نے بتا یا ہے کہ وہ آج دوپہر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے ۔اصغر خان نے پی ایس ایل 2017میں پشاور زلمی کی طرف سے شاندار باﺅلنگ کا مظاہرہ کیا ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرمحمد اصغر نے ایک پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ صبح جلدی اٹھ گیا ہوں ،آج دوپہر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے جانا ہے ۔واضح رہے کہ محمد اصغر خان نے پشاور زلمی کی جانب سے پی ایس ایل میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا انہوںنے سات میچوں میں کم سکور دے کر 8وکٹیں حاصل کیں ۔اصغر خان نے پی ایس ایل کے فائنل میچ میں بھی 16رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی تھیں اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار بھی کیا تھا ۔کرکٹ پنڈتوں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے ملاقات کرنا حوصلہ افزا بات ہے ،اس اقدام سے ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ ملے گا ۔

Wake up early morning going for Lunch with PAK Army chief in Islamabad pic.twitter.com/qMrJoUzzqu