شعیب اختر نے پہلی بار اپنے بیٹے کی تصویر جاری کردی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے بالآخر اس راز سے پردہ اٹھادیا جس کا اعلان انہوں نے گزشتہ روز کیا تھا۔

تفصیلات کے مطابق جمعہ کو راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہفتہ کے روز ایک ایسے رازسے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں رونق ہے۔ شعیب اختر نے آج اپنا وعدہ پورا کردیا اور اس خوبصورت راز سے پردہ اٹھادیا۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے اپنے بیٹے محمد میکائل علی کی تصویر جاری کی ۔ انہوں نے لکھا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا اورمیری خوشیوں کی وجہ ہے۔

Here's my piece of heart, my bundle of joy, my sunny boy Muhammad Mikaeel Ali. pic.twitter.com/CRmssHuq6Q

To my dearies: I'd like to reveal a human life which makes my world go these days. Watch this space tomorrow. Any guesses who cud that be?