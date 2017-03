پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کا پاک آرمی کی ہر سطح پر حمایت کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے پاک آرمی کاہر سطح پر ساتھ دینے کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے آج (ہفتہ کو) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ، اس موقع پر آرمی چیف نے انہیں ٹرافی جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں پشاور زلمی فرنچائز کے مالک جاوید آفریدی نے کہا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے کہ ہم اپنی قوم کے چہروں پر مسکراہٹیں واپس لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم اس کی خدمت کیلئے حاضر ہوں گے۔

It's our combine effort to bring back the smiles on the faces of our Nation.We stand with Pak Army at any level where they req our services pic.twitter.com/0Jes07xGwm